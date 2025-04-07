Обнаружена сверхмассивная черная дыра с аномально мощным магнитным полем

Как отмечают Кравченко и исследователи, в центре галактики NRAO 530 находится один из самых необычных блазаров — сверхмассивных черных дыр, чей выброс направлен в сторону Земли, благодаря чему они выглядят особенно яркими. Объект интересен тем, что его джет имеет сложную структуру, которая сильно меняется по мере удаления от черной дыры, и при этом радиоизлучение этого блазара периодически усиливается и ослабляется, что указывает на необычные процессы внутри джета или материи, окружающей черную дыру.