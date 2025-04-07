Какая погода будет в Казахстане 8 апреля

В Алматинской области ночью на юге будет дождь, в горных районах области осадки (дождь, снег), днем в горных районах области небольшие осадки (дождь, снег). Ночью на юге, в горных районах области гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, ночью и утром на юге, в горных районах области порывы 18−23 м/с. Температура воздуха ночью 8−13 тепла, в горных районах области 2 мороза — 3 тепла, днем 19−24, в горных районах области 9−14 тепла.