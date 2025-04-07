Какая погода будет в Казахстане 8 апреля

В Абайской области по данным синоптиков ожидается дождь, на севере, востоке, юге области сильный дождь, на западе, севере, юге области гроза. Ветер южный, юго-западный ночью 9−14, на западе, в центре области 15−20 м/с, днем 15−20, на западе, севере, в центре области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, на востоке области 1, днем 16−21, на востоке области 12 тепла.
В Акмолинской области синоптики прогнозируют ночью дождь, гроза, днем на западе, юге, востоке области дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, днем 15−20 тепла.
В Актюбинской области ночью на севере и востоке пройдет дождь. Ночью и утром на севере, в центре области туман. Ветер юго-западный, южный 9−14, ночью на юго-востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на юге области 11, днем 17−22 тепла.
В Алматинской области ночью на юге будет дождь, в горных районах области осадки (дождь, снег), днем в горных районах области небольшие осадки (дождь, снег). Ночью на юге, в горных районах области гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, ночью и утром на юге, в горных районах области порывы 18−23 м/с. Температура воздуха ночью 8−13 тепла, в горных районах области 2 мороза — 3 тепла, днем 19−24, в горных районах области 9−14 тепла.
В Атырауской области на юге ожидается небольшой дождь. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9−14, днем на севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, днем 19−24 тепла.
В Восточно-Казахстанской области ночью на западе и севере прогнозируют дождь, гроза, днем дождь, на севере, востоке области сильный дождь, на западе, севере, юге области гроза. Ветер юго-восточный, южный 9−14, на севере, юге, в центре области 15−20, днем порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на северо-западе области 8 тепла, на востоке области 7 мороза, днем 13−18, на юге области 21, на востоке области 8 тепла.
В Жамбылской области в горных районах возможен дождь, гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, ночью порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, в горных районах области 5, днем 20−25, в горных районах области 15 тепла.
В Жетысуской области ночью на востоке и юге обещают дождь, в центре области небольшой дождь, в горных районах области осадки (дождь, снег), днем на востоке, юге, в горных районах области дождь. Ночью и утром на востоке, в горных районах области туман. Ветер юго-западный 9−14, на севере, востоке области порывы 15−20, днем временами 25 м/с. Температура воздуха ночью 7−12 тепла, в горных районах области 0 градусов, днем 20−25, в горных районах области 15 тепла.
В Западно-Казахстанской области на западе и севере пройдет дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный 9−14, днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, днем 15−20, на юге области 23 тепла.
В Карагандинской области ночью будет дождь, на западе, в центре области временами сильный дождь, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный, западный 9−14, на западе, востоке, юге области порывы 15−20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, днем 9−14, на юге области 18 тепла.
В Костанайской области на западе, юге и востоке ожидается дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на юге области 11, днем 13−18, на юге области 21 тепла.
В Кызылординской области осадков не обещают. Ветер западный 9−14, ночью на севере, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, днем 22−27 тепла.
В Мангистауской области днем на северо-востоке возможен небольшой дождь. Ночью и утром на западе, в центре области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, днем на севере, юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на западе области 7, днем 23−28, на западе области 19 тепла.
В Павлодарской области на западе, юге и востоке прогнозируют дождь, утром и днем на юге, востоке области гроза. Ветер западный 9−14, утром и днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, днем 15−20, на юго-западе области 12 тепла.
В Северо-Казахстанской области на западе и юге пройдет дождь, днем гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, северный 9−14, днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 1−6, на востоке области 10, днем 12−17, на востоке области 20 тепла.
В Туркестанской области в первой половине ночи в горных районах возможен дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 8−13, ночью на севере, западе, в горных районах области 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, в горных районах области 5, днем 23−28, в горных районах области 18 тепла.
В Улытауской области по прогнозам синоптиков ночью ожидается дождь, на востоке временами сильный дождь, днем на севере, востоке области дождь, гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, ночью на западе, востоке, юге области, днем на востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, днем 15−20, на севере области 12 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−9, днем 17−19 тепла.
Алматы: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3−8, ночью порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 11−13, днем 21−23 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 9−11, днем 24−26 тепла.