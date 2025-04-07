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Стало известно, когда в Минске планируют открыть сезон аттракционов

Об этом информирует агентство «Минск-Новости» со ссылкой на сообщение заместителя генерального директора — главного инженера УП «Минскзеленстрой» Руслана Косевича.

По его словам, в нынешнем сезоне аттракционы в столичных парках намерены запустить в два этапа. Начало будет положено в конце апреля с трех парков — Челюскинцев, Уго Чавеса, им. 900-летия Минска. Зависит это от погодных условий. В парке Горького аттракционы заработают после реконструкции, предположительно, в начале мая.