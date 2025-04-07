«Срок годности некоторых средств истек еще в августе и октябре 2024 года». МАРТ проверил сеть косметики «Летуаль» после обращения минчанки и нашел просрочку

Минчанка сообщила в МАРТ о просроченных кремах в сети косметики «Летуаль». Подробности рассказали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В сообщении сказано, что с учетом обращений граждан на горячую линию по номеру +375 (17) 325−92−02, ведомством принимаются соответствующие меры. Так, жительница Минска на горячую линию сообщила о просроченной продукции, которую она обнаружила в сети косметики «Летуаль».
В пресс-службе уточнили, что в тот же день специалисты ведомства проверили сеть. Так, в Гомеле отсутствовал обязательный перечень товаров. Кроме того, в Минске из продажи сотрудники МАРТ изъяли солнцезащитные крема с истекшими сроками годности на сумму более 2200 рублей.
Минчанка сообщила в МАРТ о просроченных кремах в сети косметики «Летуаль». Фото: mart.gov.by.
«При этом срок годности некоторых средств истек еще в августе и октябре 2024 года», — уточнили в ведомстве.
Сказано, что сети было вынесено предписание об устранении найденных нарушений до 15 апреля 2025 года.
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