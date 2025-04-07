«Срок годности некоторых средств истек еще в августе и октябре 2024 года». МАРТ проверил сеть косметики «Летуаль» после обращения минчанки и нашел просрочку

В пресс-службе уточнили, что в тот же день специалисты ведомства проверили сеть. Так, в Гомеле отсутствовал обязательный перечень товаров. Кроме того, в Минске из продажи сотрудники МАРТ изъяли солнцезащитные крема с истекшими сроками годности на сумму более 2200 рублей.