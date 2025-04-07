79-летняя женщина госпитализирована после ДТП в Таганроге

Водитель «Ниссана» в Таганроге сбил пожилую женщину. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло 7 апреля около 10:35.
По предварительной информации ведомства, водитель иномарки двигался по 7-му Новому переулку в районе дома № 98/1. Когда водитель начал сдавать назад, то не заметил идущую пожилую женщину. Он не успел вовремя затормозить и сбил пешехода. На место вызвали медиков. С травмами 79-летнюю пенсионерку забрали в больницу.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. В региональной Госавтоинспекции предупреждают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.