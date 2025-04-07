В Академическом районе Екатеринбурга запустят 15 трехсекционных трамваев

В Академическом районе Екатеринбурга в 2025 году запустят 15 новых трехсекционных трамваев. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов в эфире радио «Город FM».
Их поставка ожидается в июне-сентябре 2025 года. По словам Алексея Орлова, мэрия города несколько дней назад объявила конкурс на закупку трехсекционных трамваев.
Так, по условиям контракта, они должны быть низкопольными. Кроме того, предусматривается оснащение кондиционерами и климат-контролем.
— Отдельное требование — вместимость более 150 пассажиров. Рассчитываем запустить их на Академический район, — подчеркнул Алексей Орлов.
Он также уточнил, что сейчас проводится работа по обновлению троллейбусного парка. Было закуплено 100 машин.