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ГАИ усилит контроль за автомобилями такси с 8 по 13 апреля

7 апреля Минск /Корр. БЕЛТА/. С 8 по 13 апреля Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности перевозок пассажиров автомобилями такси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.

«В первом квартале текущего года таксистами совершено 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых девять человек получили различные травмы. Наряды ДПС возьмут на контроль соблюдение безопасных условий перевозки, ПДД и эксплуатации транспортных средств. Межведомственные рейдовые группы нацелены на пресечение деятельности нелегальных перевозчиков», — сообщили в пресс-службе.

При выявлении нарушений порядка допуска водителей и неисправного транспорта к перевозке пассажиров в отношении руководителей субъектов хозяйствования будут применены меры административного воздействия.

ГАИ предупреждает: перевозчики несут ответственность за жизнь и здоровье пассажиров.