ГАИ усилит контроль за автомобилями такси с 8 по 13 апреля

«В первом квартале текущего года таксистами совершено 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых девять человек получили различные травмы. Наряды ДПС возьмут на контроль соблюдение безопасных условий перевозки, ПДД и эксплуатации транспортных средств. Межведомственные рейдовые группы нацелены на пресечение деятельности нелегальных перевозчиков», — сообщили в пресс-службе.