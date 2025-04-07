В Калининграде завершилась акция «Чтения Победы»

«Конечно, это очень важное, значимое событие. Оно прошло на высоком уровне. Вы знаете, несколько раз точно хотелось слезу пустить. Вы видели, как зал реагировал. Поэтому здорово, что у нас такое мероприятие прошло», — сказал губернатор.