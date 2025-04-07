МАРТ изъял из продажи 400 просроченных яиц в магазине сети «Соседи» в Беларуси

В пресс-службе отметили, что в магазине «Соседи» в Гомеле местная жительница сообщила в МАРТ о находящихся в продаже просроченных куриных яйцах. Уточняется, что специалисты сняли с продажи около 400 штук просроченных яиц. Также были обнаружены и другие нарушения правил торговли.