МАРТ изъял из продажи 400 просроченных яиц в магазине сети «Соседи» в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В пресс-службе отметили, что в магазине «Соседи» в Гомеле местная жительница сообщила в МАРТ о находящихся в продаже просроченных куриных яйцах. Уточняется, что специалисты сняли с продажи около 400 штук просроченных яиц. Также были обнаружены и другие нарушения правил торговли.
Кстати, МАРТ проверил сеть косметики «Летуаль» после обращения минчанки и нашел просрочку: «Срок годности некоторых средств истек еще в августе и октябре 2024 года».
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