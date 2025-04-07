Юрий Слюсарь обсудил с главой Ростова благоустройство городских парков

Глава Ростова и врио губернатора обсудили реконструкцию парка «Дружба». Об этом Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале.
Реконструкция «Дружбы» должна была завершиться еще в ноябре прошлого года. Но сроки были сорваны. И сейчас причину выясняют правоохранители. Также выяснилось, что в проект с самого начала не включили укрепление береговой линии на территории парка и электроснабжение площадок для проведения различных мероприятий. Теперь новому подрядчику предстоит переделывать некачественную работу.
— Разделим задачу по благоустройству парка на несколько этапов. В этом году скорректируем проектно-сметную документацию. Подготовительную работу уже ведет город. Со следующего года планируем начать строительно-монтажные работы, — отметил Юрий Слюсарь.
Во время встречи речь зашла и о благоустройстве Пионерского сквера в Железнодорожном районе. Уже 12 апреля там пройдет первая высадка деревьев. А еще создадут дендрологический парк.
В парке Плевен власти планируют остановить несанкционированную стройку и привести в порядок уже существующие объекты.