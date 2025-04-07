Юрий Слюсарь обсудил с главой Ростова благоустройство городских парков

Реконструкция «Дружбы» должна была завершиться еще в ноябре прошлого года. Но сроки были сорваны. И сейчас причину выясняют правоохранители. Также выяснилось, что в проект с самого начала не включили укрепление береговой линии на территории парка и электроснабжение площадок для проведения различных мероприятий. Теперь новому подрядчику предстоит переделывать некачественную работу.