ВОЗ сказал, что в Беларуси один из низких уровней материнской смертности Европы

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил о высоком уровне оказания медицинской помощи матерям при родах в Беларуси, пишет БелТА.
Директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что в целом уровень материнской смертности в Европе на сегодняшний день составляет 11 случаев на 100 тысяч новорожденных.
Этот показатель в Европе за последние 25 лет снизился на 56%.
«Одна страна, Беларусь, выделяется. Это одно из всего лишь двух государств-членов во всем Европейском регионе, где регистрируется всего 1 материнская смерть на 100 тысяч новорожденных».
При этом Клюге сказал, что ежедневно во всем мире от различных осложнений при родах умирают более 700 женщин.
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