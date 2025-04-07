Нейтроны помогут раскрыть секреты изготовления античных мечей из Тамани

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Пучки нейтронов, вырабатываемых ускорителями НИЦ «Курчатовский институт» и реакторами Объединенного института ядерных исследований, помогут российским археологам раскрыть структуры и технологии изготовления древних мечей, найденных в античных некрополях Таманского полуострова. Об этом сообщила журналистам научный руководитель Центра коллективного пользования Института археологии РАН Ирина Сапрыкина.
«Мы уже исследовали этим методом древнерусские украшения, которые были найдены в Тверском кладе в 2014 году, а также золотые сарматские сосуды. Нас интересовало то, есть ли что-то внутри них, и новые методы помогли нам получить сведения. Эти емкости оказались заполнены песком, который заместил собой древние благовония, которые изначально были в этих сосудах. До этого у нас не было никаких данных об их содержимом», — пояснила исследователь.
Как отметила Сапрыкина, использование нейтронов для получения подобных сведений особенно актуально и ценно в тех случаях, когда ученые имеют дело с особенно ценными находками, которые нельзя подвергать разрушающим воздействиям. Использование методов нейтронной физики, по ее словам, позволяет получать эти сведения, не подвергая образцы опасности.
«Мы уже более десяти лет сотрудничаем с Курчатовским институтом и Объединенным институтом ядерных исследований, они нам во всем помогают, и мы им благодарны. Сейчас мы совместно работаем над применением нейтронов для изучения всего объема образца, раскрытия его структуры и поиска скрытых дефектов. Томографы и рентген далеко не всегда могут “пробить” весь металл и раскрыть эти особенности», — объясняет археолог.
По ее словам, ученые сейчас используют источники нейтронов для изучения железных мечей, найденных в некрополях античной эпохи на Тамани. Эти замеры помогут раскрыть состав этих древних артефактов и продуктов их разложения, что, как надеются археологи, позволит реконструировать технологию их изготовления. Также ученые схожим образом планируют изучить образцы скифского золота, что, как ожидается, позволит понять, где был добыт тот металл, из которого были изготовлены эти знаменитые находки.