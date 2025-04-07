Нейтроны помогут раскрыть секреты изготовления античных мечей из Тамани

«Мы уже исследовали этим методом древнерусские украшения, которые были найдены в Тверском кладе в 2014 году, а также золотые сарматские сосуды. Нас интересовало то, есть ли что-то внутри них, и новые методы помогли нам получить сведения. Эти емкости оказались заполнены песком, который заместил собой древние благовония, которые изначально были в этих сосудах. До этого у нас не было никаких данных об их содержимом», — пояснила исследователь.