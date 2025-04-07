Зиму мы точно не ждали: В Молдове объявлен еще один «желтый код» из-за морозов

Государственная гидрометеорологическая служба сообщает о продлении «желтого кода». В Молдове снова ожидаются заморозки.
Предупреждение будет действовать 8 — 9 апреля. В ночные и утренние часы на территории всей страны ожидаются заморозки с температурой от 0 до −5°C.
Морозы могут серьезно повлиять на урожай сельскохозяйственных культур. Наибольшей опасности подвергаются уже зацветшие фруктовые деревья, а также виноградники, находящиеся на стадии набухания почек.
Фермерам рекомендуется принять защитные меры, чтобы свести к минимуму воздействие мороза на урожай.