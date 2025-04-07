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Зиму мы точно не ждали: В Молдове объявлен еще один «желтый код» из-за морозов

Синоптики предупреждают о заморозках до −5 °C.

Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 93% 751 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

Государственная гидрометеорологическая служба сообщает о продлении «желтого кода». В Молдове снова ожидаются заморозки.

Предупреждение будет действовать 8 — 9 апреля. В ночные и утренние часы на территории всей страны ожидаются заморозки с температурой от 0 до −5°C.

Морозы могут серьезно повлиять на урожай сельскохозяйственных культур. Наибольшей опасности подвергаются уже зацветшие фруктовые деревья, а также виноградники, находящиеся на стадии набухания почек.

Фермерам рекомендуется принять защитные меры, чтобы свести к минимуму воздействие мороза на урожай.