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В марте в Ростовскую область завезли 280 тысяч цветов

В прошлом месяце в Ростовскую область доставили цветы из Кении, Эквадора и Колумбии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовскую область в марте из Нидерландов, Кении, Колумбии и Эквадора привезли 281 тысячу срезов цветов. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Ростовской области.

Речь идет не только о розах, но и о гипсофилах, хризантемах, герберах, гвоздиках и эустомах. После того, как цветы поступили на Дон, сотрудники ведомства провели фитосанитарный контроль. В том числе были досмотрены все партии срезов и транспорт, на котором их доставили.

Во время проверки нарушений выявлено не было. И продукцию выпустили в обращение.