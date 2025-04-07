В марте в Ростовскую область завезли 280 тысяч цветов

Речь идет не только о розах, но и о гипсофилах, хризантемах, герберах, гвоздиках и эустомах. После того, как цветы поступили на Дон, сотрудники ведомства провели фитосанитарный контроль. В том числе были досмотрены все партии срезов и транспорт, на котором их доставили.