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В Таганроге продолжается восстановление домов после ЧП с БПЛА

В Таганроге, в доме на улице Ленина, 147, установлено девять новых стеклопакетов, работы продолжаются.
Источник: Комсомольская правда

В Таганроге активно ведутся работы по ликвидации последствий инцидента с беспилотником, произошедшего 1 апреля. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.

Напомним, в тот вечер в результате ЧП повреждения получили три многоквартирных дома и семь частных домовладений — всего потребовалась замена 196 оконных конструкций.

Сегодня в доме на улице Ленина, 147 установлено девять новых стеклопакетов. В доме на улице Лизы Чайкиной, 57 заменили 63 окна. В частном секторе на улице Максима Горького специалисты восстановили пять окон.

Кроме того, эксперты приступили к обследованию новых объектов — многоквартирного дома на улице Инициативной, 78 и семи частных домовладений. Эти адреса уже включены в план восстановительных работ.

Параллельно ведется прием заявлений на единовременные выплаты. На данный момент обработано 46 заявлений, выплаты начнут поступать в ближайшие дни.

— Делаем все возможное, чтобы максимально быстро восстановить жилье и помочь пострадавшим, — отмечают в администрации.