Ректоры вузов РФ позитивно оценили перспективы цифровой инфраструктуры

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Руководители российских вузов и НИИ ожидают повышения уровня развития цифровой инфраструктуры в своих организациях и доступа к зарубежным базам данных, несмотря на уход международных агрегаторов. Об этом сообщили в пресс-службе Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ ВШЭ) по итогам опроса директоров и ректоров в рамках научного проекта «Делаем науку в России».
«В рамках третьей волны (октябрь — ноябрь 2024 г.) были опрошены представители 719 университетов и научных организаций (респондентами выступили руководители или их заместители по научной деятельности). Текущий уровень развития цифровой инфраструктуры науки получил умеренные оценки (значение субиндекса — 3,14), при этом, по результатам опроса, они заметно улучшатся в ближайшие три года (3,58)», — отметили в пресс-службе.
Уровень оценивался по пятибалльной шкале. Доступность зарубежных баз данных научных публикаций и патентов оценена довольно высоко, на 3,78, а перспективы их использования в будущем — на 4 балла, несмотря на уход с российского рынка крупнейших международных агрегаторов научно-технической информации. Сегодняшний доступ к российским базам исследовательских датасетов и научным коллекциям респонденты оценили в 3,43 балла, доступ к зарубежным базам — в 2,83.
Среди доступных мер и услуг цифровой инфраструктуры, на первом месте Единая государственная информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР) — ею пользовались 64,6% опрошенных. На втором месте (57,3%) организация доступа к научной и научно-технической информации, включая централизованную (национальную) и консорциумную подписку. Портал «Научно-технологическая инфраструктура РФ», содержащий информацию о центрах коллективного пользования научным оборудованием и уникальных научных установках, использовали только треть опрошенных (33,6%).
Комплексное исследование «Делаем науку в России» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ провел впервые в 2017 году, второй раунд — в 2022 году, а третий — с октября по ноябрь 2024 года. За это время опрошены представители 719 университетов и научных организаций. Целью исследований является комплексный анализ состояния и перспектив развития российской науки в условиях внешних угроз и ограничений, а также оценка мер научно-технической политики.