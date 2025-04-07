Ректоры вузов РФ позитивно оценили перспективы цифровой инфраструктуры

Комплексное исследование «Делаем науку в России» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ провел впервые в 2017 году, второй раунд — в 2022 году, а третий — с октября по ноябрь 2024 года. За это время опрошены представители 719 университетов и научных организаций. Целью исследований является комплексный анализ состояния и перспектив развития российской науки в условиях внешних угроз и ограничений, а также оценка мер научно-технической политики.