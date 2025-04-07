ГАИ усилит контроль за такси с 8 по 13 апреля в Беларуси

В МВД рассказали, что «наряды ДПС возьмут на контроль соблюдение безопасных условий перевозки, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Кроме того, межведомственные рейдовые группы нацелены на пресечение деятельности нелегальных перевозчиков.