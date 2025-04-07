ГАИ усилит контроль за такси с 8 по 13 апреля в Беларуси

С 8 по 13 апреля Госавтоинспекция проконтролирует безопасность перевозок пассажиров автомобилями такси, сообщили в МВД Беларуси.
Подсчитано, что в первом квартале 2025 года таксистами совершено 40 ДТП, в которых 9 человек получили различные травмы.
В МВД рассказали, что «наряды ДПС возьмут на контроль соблюдение безопасных условий перевозки, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Кроме того, межведомственные рейдовые группы нацелены на пресечение деятельности нелегальных перевозчиков.
«При выявлении нарушений порядка допуска водителей и неисправного транспорта к перевозке пассажиров в отношении руководителей субъектов хозяйствования будут применены меры административного воздействия», — сообщили в МВД.
Еще ГАИ Беларуси высказалась о запрете всесезонных шин зимой.
Тем временем ГАИ назвала самые частые ошибки на экзаменах на водительские права в Беларуси.
Ранее ГУБОПиК и СК рассказали подробности деятельности мошеннического колл-центра в Минске, почти 40 работников которого задержали.