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ГАИ усилит контроль за такси с 8 по 13 апреля в Беларуси

В первом квартале 2025 года таксистами совершено 40 ДТП.

Источник: Комсомольская правда

С 8 по 13 апреля Госавтоинспекция проконтролирует безопасность перевозок пассажиров автомобилями такси, сообщили в МВД Беларуси.

Подсчитано, что в первом квартале 2025 года таксистами совершено 40 ДТП, в которых 9 человек получили различные травмы.

В МВД рассказали, что «наряды ДПС возьмут на контроль соблюдение безопасных условий перевозки, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Кроме того, межведомственные рейдовые группы нацелены на пресечение деятельности нелегальных перевозчиков.

«При выявлении нарушений порядка допуска водителей и неисправного транспорта к перевозке пассажиров в отношении руководителей субъектов хозяйствования будут применены меры административного воздействия», — сообщили в МВД.

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