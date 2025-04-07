Беспрозванных: «Проверил зрение — хорошее»

Особое внимание в проекте уделяется жителям труднодоступных районов, пожилым людям и маломобильным гражданам, которые ранее испытывали сложности с получением квалифицированной медицинской помощи. За полгода работы автопоезда планируется охватить около 10 тысяч жителей 21 муниципального округа.