Беспрозванных: «Проверил зрение — хорошее»

В регионы отправился специальный автопоезд, оснащенный современным диагностическим оборудованием.
Инициатива губернатора Алексея Беспрозванных получила воплощение в виде четырех передвижных медицинских комплексов, которые будут обслуживать отдаленные районы области. В состав автопоезда вошли:
— современный маммограф;
— флюорограф;
— мобильный детский диагностический кабинет;
— стоматологический комплекс.
Особое внимание в проекте уделяется жителям труднодоступных районов, пожилым людям и маломобильным гражданам, которые ранее испытывали сложности с получением квалифицированной медицинской помощи. За полгода работы автопоезда планируется охватить около 10 тысяч жителей 21 муниципального округа.
В каждом районе автопоезд будет работать 6 дней, согласно предварительному графику. Местные администрации активно участвуют в организации процесса. Первым пунктом назначения стал Полесский округ, а завершение проекта запланировано на конец сентября.
Губернатор подчеркнул важность проекта и призвал жителей делиться своими впечатлениями и предложениями для дальнейшего совершенствования медицинской помощи в регионе. «На месте проверил зрение, — хорошее», — сообщил Алексей Беспрозванных.