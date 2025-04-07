Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных: «Проверил зрение — хорошее»

7 апреля, во Всемирный день здоровья, Калининградская область сделала важный шаг в развитии медицинского обслуживания населения.

Источник: Янтарный край

В регионы отправился специальный автопоезд, оснащенный современным диагностическим оборудованием.

Инициатива губернатора Алексея Беспрозванных получила воплощение в виде четырех передвижных медицинских комплексов, которые будут обслуживать отдаленные районы области. В состав автопоезда вошли:

 — современный маммограф;

— флюорограф;

— мобильный детский диагностический кабинет;

— стоматологический комплекс.

Особое внимание в проекте уделяется жителям труднодоступных районов, пожилым людям и маломобильным гражданам, которые ранее испытывали сложности с получением квалифицированной медицинской помощи. За полгода работы автопоезда планируется охватить около 10 тысяч жителей 21 муниципального округа.

В каждом районе автопоезд будет работать 6 дней, согласно предварительному графику. Местные администрации активно участвуют в организации процесса. Первым пунктом назначения стал Полесский округ, а завершение проекта запланировано на конец сентября.

Губернатор подчеркнул важность проекта и призвал жителей делиться своими впечатлениями и предложениями для дальнейшего совершенствования медицинской помощи в регионе. «На месте проверил зрение, — хорошее», — сообщил Алексей Беспрозванных.