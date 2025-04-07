Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области

До конца суток понедельника, 7 апреля, ночью и утром во вторник, 8 апреля, в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в управлении по делам гражданской обороны и ЧС.
По югу и востоку области ожидается ливень в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20−22 метров в секунду.
В связи с ухудшением погоды дончан просят соблюдать осторожность. Не спускаться во время ливня в подземные переходы, не переходить дорогу в потоке воды и держаться подальше от рекламных щитов и деревьев.
А водителям рекомендовали не превышать скорость и быть осторожными на перекрестках и пешеходных переходах.