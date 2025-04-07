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Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области

Жителей Ростовской области предупредили об ухудшении погоды.

Источник: Комсомольская правда

До конца суток понедельника, 7 апреля, ночью и утром во вторник, 8 апреля, в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в управлении по делам гражданской обороны и ЧС.

По югу и востоку области ожидается ливень в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20−22 метров в секунду.

В связи с ухудшением погоды дончан просят соблюдать осторожность. Не спускаться во время ливня в подземные переходы, не переходить дорогу в потоке воды и держаться подальше от рекламных щитов и деревьев.

А водителям рекомендовали не превышать скорость и быть осторожными на перекрестках и пешеходных переходах.