Иногда вся мизантропия исчезает, когда появляется хотя бы один адекватный человек. Не тот, кто требует «открыться» или «поговорить о чувствах», а тот, кто просто рядом и не бесит. Он может молчать, шутить саркастично, разделять вашу нелюбовь к звонкам — и этого уже достаточно. Один союзник против системы — лучше, чем сто лайков от незнакомцев. И пусть он будет тихим, как вы, — главное, чтобы был. Потому что даже мизантропам иногда нужен человек, который скажет: «Да, ты прав — люди достали».