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В расписании поезда Ростов — Таганрог появились изменения

На маршруте Ростов — Таганрог появилась дополнительная остановка.

Источник: Комсомольская правда

В графике поезда Ростов — Таганрог появились изменения. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Согласно опубликованной информации, с 14 апреля пассажиров пригородного сообщения между Ростовом-на-Дону и Таганрогом ждут изменения в расписании. Это связано с введением новой остановки на платформе 1300-й километр.

Так, поезд № 6508 будет отправляться из Ростова в 17:26 вместо прежнего времени. На новой платформе состав сделает остановку в 18:18. В Таганрог поезд прибудет в 18:53.

Важно отметить, что все остальные остановки маршрута сохраняются без изменений. В пресс-службе СКЖД также добавили, что поезд следует по всем станциям согласно действующему расписанию. Отметим, что пассажирам стоит заранее рассчитывать время.