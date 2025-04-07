Петербургские депутаты призвали не изображать церкви без крестов

«Представляется, что православные храмы не должны по каким-либо причинам изображаться без своего главного символа — креста. Ровно так же, как и изображение мечети не должно быть без полумесяца, а изображение синагоги не должно размещаться без звезды Давида, если на указанных сооружениях имеется соответствующая религиозная символика», — отмечается в пояснительной записке.