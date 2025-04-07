Эксперт Сапрыкина: СКИФ станет инструментом для археологической датировки

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Специалисты Института археологии РАН надеются на совместное сотрудничество с коллегами из «Сибирского кольцевого источника фотонов» (СКИФ) в разработке и применении подходов, нацеленных на определение возраста различных археологических артефактов и останков. Об этом ТАСС сообщила научный руководитель Центра коллективного пользования Института археологии РАН Ирина Сапрыкина.
«Наш центр пока не занимается археологической датировкой, но, возможно, что мы когда-то к этому подойдем. Возможно, что мы вернемся к этому вопросу после того, как будет запущен СКИФ, и когда наши коллеги отработают свои первые задачи, а мы получим доступ к установке. У нас есть большая надежда и обоюдное желание заняться и вопросами датировки», — отметила Сапрыкина.
Как сообщила директор Центра коллективного пользования ИА РАН, реализация всех этих совместных планов произойдет еще не скоро, так как для этого необходим не только запуск СКИФ и завершение всех отладочных процедур, но и проверка работы специфических методов и приемов, необходимых для проведения необходимых для датировок физических замеров. Решение этих задач предоставит российским ученым новые возможности по определению возраста новых и уже известных артефактов и останков.
О проекте «СКИФ».
Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — проект класса мегасайенс с синхротроном поколения «четыре плюс», который строится в новосибирском наукограде Кольцово. ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения.
В конце 2024 года кабмин утвердил перенос сроков запуска синхротрона СКИФ в Новосибирской области на 2025 год. Ранее ввод установки, согласно указу президента РФ, был назначен на 31 декабря 2024 года. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил, что изменения в сроках реализации проекта связаны с тем, что некоторые системы для установки были разработаны российскими учеными с нуля в условиях отсутствия доступа к иностранному оборудованию.