Эксперт Сапрыкина: СКИФ станет инструментом для археологической датировки

«Наш центр пока не занимается археологической датировкой, но, возможно, что мы когда-то к этому подойдем. Возможно, что мы вернемся к этому вопросу после того, как будет запущен СКИФ, и когда наши коллеги отработают свои первые задачи, а мы получим доступ к установке. У нас есть большая надежда и обоюдное желание заняться и вопросами датировки», — отметила Сапрыкина.