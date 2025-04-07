ФСБ задержала ростовчанина за пропаганду терроризма и неонацизма

Когда о его деятельности узнали правоохранители, то мужчину сразу же задержали. В отношении него возбудили дело по статьям «Публичные призывы к террористической деятельности» и «Публичные призывы к экстремизму». Сейчас задержанный находится под стражей. Следственные действия продолжаются.