ФСБ задержала ростовчанина за пропаганду терроризма и неонацизма

Сотрудниками УФСБ по Ростовской области пресечена опасная деятельность местного жителя, который занимался пропагандой терроризма и экстремизма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно опубликованной информации, подозреваемый разделял идеологию украинского неонацизма. Через личный аккаунт в мессенджере мужчина распространял материалы с призывами к убийству российских военнослужащих, публиковал видеозаписи, пропагандирующие деятельность запрещенной в РФ террористической организации. Кроме того, регулярно публиковал призывы к экстремизму в социальных сетях.
Когда о его деятельности узнали правоохранители, то мужчину сразу же задержали. В отношении него возбудили дело по статьям «Публичные призывы к террористической деятельности» и «Публичные призывы к экстремизму». Сейчас задержанный находится под стражей. Следственные действия продолжаются.