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ФСБ задержала ростовчанина за пропаганду терроризма и неонацизма

От слов до тюрьмы: Чем обернулась пропаганда экстремизма для ростовчанина.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудниками УФСБ по Ростовской области пресечена опасная деятельность местного жителя, который занимался пропагандой терроризма и экстремизма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно опубликованной информации, подозреваемый разделял идеологию украинского неонацизма. Через личный аккаунт в мессенджере мужчина распространял материалы с призывами к убийству российских военнослужащих, публиковал видеозаписи, пропагандирующие деятельность запрещенной в РФ террористической организации. Кроме того, регулярно публиковал призывы к экстремизму в социальных сетях.

Когда о его деятельности узнали правоохранители, то мужчину сразу же задержали. В отношении него возбудили дело по статьям «Публичные призывы к террористической деятельности» и «Публичные призывы к экстремизму». Сейчас задержанный находится под стражей. Следственные действия продолжаются.