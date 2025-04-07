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Умер барабанщик группы Blondie Клем Бёрк

Американский исполнитель, ударник рок-н-ролл группы Blondie, Клем Бёрк умер в возрасте 70 лет. О его смерти сообщил музыкальный коллектив.

Источник: AP/Invision

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине нашего любимого друга и коллеги по группе Клема Бёрка, который боролся с раком в одиночку. Его талант, энергия и страсть к музыке были непревзойденными, а его вклад в наше звучание и успех неизмерим», — говорится в сообщении Blondie в соцсети Х.

Клем Бёрк родился в городе Гудзон в штате Нью-Джерси в 1954 году. В подростковом возрасте он начал выступать ударником в нью-йоркском CBGB. В состав Blondie Бёрк вошел с момента ее создания в 1974 году. В 2006 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла. Клем Бёрк также играл в Eurythmics, Ramones и The Empty Hearts.