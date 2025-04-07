Умер барабанщик группы Blondie Клем Бёрк

Клем Бёрк родился в городе Гудзон в штате Нью-Джерси в 1954 году. В подростковом возрасте он начал выступать ударником в нью-йоркском CBGB. В состав Blondie Бёрк вошел с момента ее создания в 1974 году. В 2006 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла. Клем Бёрк также играл в Eurythmics, Ramones и The Empty Hearts.