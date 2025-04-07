В Петербурге пройдет фестиваль ледоколов, приуроченный к 80-летию Победы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Фестиваль ледоколов пройдет в Санкт-Петербурге в этом году с 1 по 4 мая, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.
«С 1 по 4 мая в Петербурге вновь пройдет одно из самых ожидаемых и любимых петербуржцами и гостями города мероприятий — Фестиваль ледоколов», — написал он в своем Telegram-канале.
Пиотровский отметил, что в этом году фестиваль будет приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Уже ставший визитной карточкой города, этот праздник привлекает тысячи гостей своей уникальной атмосферой и возможностью прикоснуться к истории морского флота России. В этом году он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главными героями праздника станут ледоколы “Капитан Николаев”, “Мудьюг” и “Капитан Плахин”. Специальная программа пройдет и на борту музея “Ледокол “Красин”, — сообщил вице-губернатор.
Он также отметил, что в рамках фестиваля вновь запланировано знаменитое шоу — вальс буксиров.
По словам Пиотровского, в прошлом году Фестиваль ледоколов посетили почти 40 тысяч человек.