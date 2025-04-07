В Петербурге пройдет фестиваль ледоколов, приуроченный к 80-летию Победы

«Уже ставший визитной карточкой города, этот праздник привлекает тысячи гостей своей уникальной атмосферой и возможностью прикоснуться к истории морского флота России. В этом году он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главными героями праздника станут ледоколы “Капитан Николаев”, “Мудьюг” и “Капитан Плахин”. Специальная программа пройдет и на борту музея “Ледокол “Красин”, — сообщил вице-губернатор.