В Мариуполе к 80-летию Победы на домах ветеранов установят именные таблички

«В городском округе приступили к установке именных табличек на домах ветеранов Великой Отечественной войны. Всего — 23 именные звезды. Их установят на фасадах жилых зданий ветеранов во всех районах города», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.