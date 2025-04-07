В Мариуполе к 80-летию Победы на домах ветеранов установят именные таблички

ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. По меньшей мере 23 именные таблички ветеранов Великой Отечественной войны установят на фасадах жилых зданий в Мариуполе в ДНР к 80-летию Победы, сообщили в администрации городского округа.
«В городском округе приступили к установке именных табличек на домах ветеранов Великой Отечественной войны. Всего — 23 именные звезды. Их установят на фасадах жилых зданий ветеранов во всех районах города», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям размещать именные информационные таблички в домах, где живут ветераны Великой Отечественной войны.