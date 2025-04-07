Ричмонд
+9°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мариуполе к 80-летию Победы на домах ветеранов установят именные таблички

В Мариуполе к Дню Победы установят не менее 23 именных табличек ветеранов ВОВ.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. По меньшей мере 23 именные таблички ветеранов Великой Отечественной войны установят на фасадах жилых зданий в Мариуполе в ДНР к 80-летию Победы, сообщили в администрации городского округа.

«В городском округе приступили к установке именных табличек на домах ветеранов Великой Отечественной войны. Всего — 23 именные звезды. Их установят на фасадах жилых зданий ветеранов во всех районах города», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям размещать именные информационные таблички в домах, где живут ветераны Великой Отечественной войны.