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83-летнего жителя Башкирии не могут отыскать уже два дня

В Башкирии разыскивают 83-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают 83-летнего Саниахмета Каримова. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно со вчерашнего дня, он ушел из своего дома в хуторе Чайкино (Шафрановский сельсовет, Альшеевский район) и до сих по не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, седые волосы и голубые глаза. Был одет в черную куртку, темно-коричневое трико, зеленые дутыши и черную вязаную шапку.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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