83-летнего жителя Башкирии не могут отыскать уже два дня

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно со вчерашнего дня, он ушел из своего дома в хуторе Чайкино (Шафрановский сельсовет, Альшеевский район) и до сих по не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, седые волосы и голубые глаза. Был одет в черную куртку, темно-коричневое трико, зеленые дутыши и черную вязаную шапку.