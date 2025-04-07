В Петербурге мосты и набережные украсят к 80-летию Победы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Мосты и набережные Санкт-Петербурга встретят День Победы в праздничном оформлении, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, мосты и набережные являются символом Санкт-Петербурга, туристической достопримечательностью и важной частью транспортной инфраструктуры. Они очень популярны как места для прогулок, особенно в период «белых ночей».
«По традиции набережные Невы особенно многолюдны в День города, во время праздника выпускников “Алые паруса”, в День Военно-морского флота, в дни памятных дат. Совсем скоро Петербург ожидают масштабные торжества в честь 80-летия Великой Победы. Все предприятия и службы, все ленинградцы-петербуржцы — готовятся достойно отметить 9 мая. Многое предстоит сделать в весенний месячник благоустройства, в том числе — подготовить мосты и набережные. Это наше общее историко-культурное наследие. Они хранят память о войне, о блокадном подвиге Ленинграда и встретят День Победы в праздничном оформлении», — отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Сообщается, что «Мостотрест» в настоящее время приступил к весенней гидромониторной очистке мостов и набережных. Эта процедура проводится несколько раз в год, но особенно тщательно — после зимы, в преддверии высокого туристического сезона.
Во время очистки специалисты удаляют остатки песко-соляной смеси и грязи с металлических элементов инженерных и дорожных сооружений, железобетонных и гранитных поверхностей. Помывка осуществляется без применения специальных средств — только чистая вода под давлением. Работы проводятся как в дневное, так и в ночное время при положительной среднесуточной температуре. В дальнейшем сооружения будут мыть регулярно вплоть до первых заморозков.
Среди объектов, которых помыли первыми, — Смольная набережная, Сестрорецкий путепровод и Кантемировский мост, а также шумозащитные экраны на Поклонногорском и Суздальском путепроводах.
К высокому сезону будут подготовлены и другие объекты «Мостотреста». В настоящее время в его ведении находятся 832 сооружения: 450 мостов, 18 из которых разводные, 75 путепроводов, 40 пешеходных тоннелей, 98 участков набережных и другие.