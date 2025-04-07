В Петербурге мосты и набережные украсят к 80-летию Победы

«По традиции набережные Невы особенно многолюдны в День города, во время праздника выпускников “Алые паруса”, в День Военно-морского флота, в дни памятных дат. Совсем скоро Петербург ожидают масштабные торжества в честь 80-летия Великой Победы. Все предприятия и службы, все ленинградцы-петербуржцы — готовятся достойно отметить 9 мая. Многое предстоит сделать в весенний месячник благоустройства, в том числе — подготовить мосты и набережные. Это наше общее историко-культурное наследие. Они хранят память о войне, о блокадном подвиге Ленинграда и встретят День Победы в праздничном оформлении», — отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.