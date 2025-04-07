Ковчег с мощами святителя Тихона прибыл в минский Кафедральный собор

Мощи святителя Тихона — патриарха Московского и всея Руси с 1917 по 1925 годы — выставлены для поклонения в минском Свято-Духовом кафедральном соборе, сообщает ОНТ.
«С самого утра в храме выстроилась очередь. Прихожане просят об избавлении от болезней, злобы и уныния», — рассказали в репортаже.
Сообщается, что патриарх Тихон возглавлял церковь в непростой период эпохи гонений и неоднократно подвергался уголовным преследованиям, арестам и покушениям.
В Минске ковчег с мощами будет находится до 10 апреля, а затем его провезут (до 10 мая) по всем епархиям Белорусской православной церкви.
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