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Ковчег с мощами святителя Тихона прибыл в минский Кафедральный собор

Ковчег с мощами святителя Тихона провезут по всем епархиям БПЦ.

Источник: Комсомольская правда

Мощи святителя Тихона — патриарха Московского и всея Руси с 1917 по 1925 годы — выставлены для поклонения в минском Свято-Духовом кафедральном соборе, сообщает ОНТ.

«С самого утра в храме выстроилась очередь. Прихожане просят об избавлении от болезней, злобы и уныния», — рассказали в репортаже.

Сообщается, что патриарх Тихон возглавлял церковь в непростой период эпохи гонений и неоднократно подвергался уголовным преследованиям, арестам и покушениям.

В Минске ковчег с мощами будет находится до 10 апреля, а затем его провезут (до 10 мая) по всем епархиям Белорусской православной церкви.

Ранее ВОЗ сказал, что в Беларуси один из низких уровней материнской смертности Европе.

Кроме того, Белгидромет сказал, когда белорусам ждать потепления до +18 в апреле 2025.

Тем временем в Минске с 10 апреля появятся новые безлимитные проездные: «Одни сутки — 4,81 рубля, трое суток — 14,43 рубля».