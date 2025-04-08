В Самаре восстановят скульптуру Мальвины из Литературного сквера

На этой неделе в Самаре демонтируют скульптуру Мальвины с «говорящей» азбукой, которая находится в Литературном сквере на улице Фрунзе. Об этом сообщили в городской администрации.
«Подрядная организация проведет восстановительные работы в рамках гарантийных обязательств. Завершить ремонт планируется до 30 апреля», — рассказали в пресс-службе.
После этого Мальвину вернут на свое место. Напомним, Литературный сквер и памятник Алексею Толстому открыли 7 сентября 2024 года. Автор проекта отмечал, что цитаты из произведений писателя для нового общественного пространства выбирали сердцем.
А в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Самаре проводится ремонт мемориальных сооружений. До 1 мая в городе будет отремонтировано 15 памятников.