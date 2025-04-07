Стала известна судьба кошки, застрявшей в ливневке на Нижегородской ярмарке

Как рассказали сотрудники учреждения, пушистый зверь приходит в павильон за едой, а также погреться.
«Но в руки кошка не дается — слишком независимая», — отмечается в сообщении. Это уже не первый случай, когда на территории ярмарки поселяются звери. Так, ранее здесь свое потомство вывела утка. Впоследствии утиную семью проводили до воды.
Кроме того, в минувшем году Нижегородская ярмарка принимала выставку «Зоомир», во время которой пропала породистая собака. Впрочем, беглянку довольно быстро нашли и вернули хозяйке.
Ранее сообщалось, что бездомную собаку спасли из заброшенного колодца в Володарске.