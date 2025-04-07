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Стала известна судьба кошки, застрявшей в ливневке на Нижегородской ярмарке

Представители Нижегородской ярмарки сообщили в своем телеграм-канале о благополучном завершении истории со спасением кошки из ливневки.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как рассказали сотрудники учреждения, пушистый зверь приходит в павильон за едой, а также погреться.

«Но в руки кошка не дается — слишком независимая», — отмечается в сообщении. Это уже не первый случай, когда на территории ярмарки поселяются звери. Так, ранее здесь свое потомство вывела утка. Впоследствии утиную семью проводили до воды.

Кроме того, в минувшем году Нижегородская ярмарка принимала выставку «Зоомир», во время которой пропала породистая собака. Впрочем, беглянку довольно быстро нашли и вернули хозяйке.

Ранее сообщалось, что бездомную собаку спасли из заброшенного колодца в Володарске.