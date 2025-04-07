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В Новгородской области беременным студенткам вручили первые сертификаты

Врио главы Новгородской области вручил беременным студенткам первые сертификаты.

Источник: © РИА Новости

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 апр — РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов вручил беременным студенткам первые сертификаты на единовременную выплату в 100 тысяч рублей.

Он уточнил, что это новая региональная мера поддержки. Выдается студенткам очных отделений при постановке на учет по беременности. Во Всероссийский день беременных Дронов пообщался с девушками.

«Вручил первые сертификаты на единовременную выплату беременным студенткам… Символично, что именно сегодня начнёт работу служба личных консультантов беременных. Это сопровождение женщин на этом важном этапе жизни», — написал Дронов в своём Telegram-канале.

По его словам, в регионе продолжается расширение мер поддержки беременных женщин.