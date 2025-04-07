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Неизвестный житель Башкирии выиграл два миллиона рублей в лотерею, но не пришел за призом

Житель Башкирии выиграл в лотерею 2 млн рублей и не стал получать приз.

Источник: Комсомольская правда

Лотерейный центр разыскивает победителя, купившего билет за 100 рублей через мобильное приложение и выигравшего 2 миллиона 133 тысячи рублей в розыгрыше 5 апреля. Как сообщили представители организации, обладатель крупного приза пока не обратился за своим выигрышем.

По информации пресс-службы центра, у победителя есть 3,5 года с момента розыгрыша, чтобы предъявить выигрышный билет и получить приз.

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