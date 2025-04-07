Создан аналог кубика Рубика для квантовых компьютеров

«Кубик Рубика, пятнашки и похожие на них комбинаторные задачи увлекают внимание и публики, и математиков. Мы разработали квантовую версию этих задач, в которой окрашенные в один и тот же цвет элементы этих головоломок заменены на квантовые частицы, которые принципиально не могут быть распознаны и отличены одна от другой. Подобные “кубики” можно реализовать в физическом виде, используя наборы холодных атомов или других частиц», — говорится в исследовании.