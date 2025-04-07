В Таганроге установили памятный знак защитникам Отечества

В Таганроге, на Мариупольском кладбище, появился новый мемориальный указатель. Инициатива его установки принадлежит общественной организации семей погибших защитников Отечества. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети глава приморского города Светлана Камбулова.
Отметим, что городские службы оперативно выполнили работы по установке памятного знака.
По словам Светланы Камбуловой, этот знак станет не только ориентиром для посетителей кладбища, но и символом нашей благодарности тем, чье мужество и самопожертвование подарили нам мир.