В майские праздники в Петербурге проведут фестиваль ледоколов

Фестиваль с презентацией ледоколов пройдет в Северной столице с 1 по 4 мая. В этом году мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.