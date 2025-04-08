В майские праздники в Петербурге проведут фестиваль ледоколов

Фестиваль с презентацией ледоколов пройдет в Северной столице с 1 по 4 мая. В этом году мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
— Уже ставший визитной карточкой города, этот праздник привлекает тысячи гостей своей уникальной атмосферой и возможностью прикоснуться к истории морского флота России, — отметил чиновник.
Главными героями события станут ледоколы «Капитан Николаев», «Мудьюг» и «Капитан Плахин». Помимо этого, специальная программа пройдет на борту плавучего музея «Ледокол “Красин”. Также петербуржцев и гостей города удивят вальсом буксиров. Пиотровский добавил, что в прошлом году фестиваль собрал 40 тысяч человек.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что в преддверии 80-летия Победы мосты и набережные города очистят. Кроме того, они получат праздничное оформление.