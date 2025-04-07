Украину возмутило упоминание погибшего на СВО Бугаева на конгрессе УЕФА

Напомним, Алексей Бугаев был осужден на 9,5 года колонии за сбыт наркотиков и ушел на СВО. Спортсмен пробыл в зоне боевых действий около двух месяцев, в декабре 2024 года появилась информация, что он погиб. Тогда же стало известно о гибели в зоне спецоперации бывшего футболиста Заура Казиева.