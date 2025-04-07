Украину возмутило упоминание погибшего на СВО Бугаева на конгрессе УЕФА

Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила, что направила письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором выразила свое несогласие в связи с тем, что на конгрессе организации в Белграде были упомянуты погибшие в зоне СВО российские футболисты.
Мероприятие состоялось 3 апреля, члены конгресса УЕФА по традиции почтили минутой молчания память всех связанных с футболом людей, которые умерли в течение прошедшего года. Среди упомянутых россиян были погибшие в зоне спецоперации экс-футболист сборной РФ Алексей Бугаев и бывший игрок симферопольского ТСК и нападающий череповецкого ФК «Шексна» Заур Казиев.
В УАФ заявили, что считает «недопустимым для европейской футбольной семьи» хранить память о таких людях.
Ранее сообщалось, что на 49-м конгрессе УЕФА в Белграде почтили память порядка 60 россиян из мира футбола, умерших за прошедший год.
Напомним, Алексей Бугаев был осужден на 9,5 года колонии за сбыт наркотиков и ушел на СВО. Спортсмен пробыл в зоне боевых действий около двух месяцев, в декабре 2024 года появилась информация, что он погиб. Тогда же стало известно о гибели в зоне спецоперации бывшего футболиста Заура Казиева.