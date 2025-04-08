В Краснодаре к Радонице отремонтируют подъездные пути к кладбищам

В преддверии Радоницы в Краснодаре активно готовят кладбища к посещению. Ключевые задачи — благоустройство и обеспечение удобного доступа. В рамках подготовки запланирован комплекс работ, включающий ремонт дорожного покрытия, наведение чистоты и удаление опасных деревьев. Вопросы подготовки обсуждались на совещании под руководством главы города Евгения Наумова.