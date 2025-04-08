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В Краснодаре к Радонице отремонтируют подъездные пути к кладбищам

К Радонице в Краснодаре наведут санитарный порядок и уберут аварийные деревья на кладбищах.

В преддверии Радоницы в Краснодаре активно готовят кладбища к посещению. Ключевые задачи — благоустройство и обеспечение удобного доступа. В рамках подготовки запланирован комплекс работ, включающий ремонт дорожного покрытия, наведение чистоты и удаление опасных деревьев. Вопросы подготовки обсуждались на совещании под руководством главы города Евгения Наумова.

С начала года с территорий городских кладбищ вывезено значительное количество мусора, установлены дополнительные контейнеры. Проводится покос травы, удаление аварийных деревьев и кустарников.

Также запланирован ремонт ограждений, установка новых секций на нескольких кладбищах. Внутри кладбищ ведется ремонт дорог, включая ямочный ремонт и отсыпку гравием. На Новом городском кладбище планируется обустройство бетонных дорожек.

До 25 апреля будет проведен ремонт подъездных путей к кладбищам, включая восстановление гравийного покрытия и ямочный ремонт асфальта.

По инициативе Евгения Наумова, в городе проводятся субботники на кладбищах, в ходе которых волонтеры приводят в порядок воинские захоронения и занимаются поиском и расчисткой заброшенных могил.