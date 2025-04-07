Россиянам напомнили, почему солярии опасны для здоровья

Круглогодичный загар давно стал символом успеха и стиля для многих людей. Эта мода зародилась еще в конце 80-х годов, когда в индустрии красоты появилось направление искусственного загара. Солярии остаются востребованными у людей разных возрастов, особенно у тех, кому от 20 до 30 лет. Однако стремление к бронзовой коже заставляет любителей загара забывать о серьезных рисках для здоровья, связанных с раком кожи. Об этом рассказал онкодерматолог Расул Ахмаев в беседе с «Газета.Ru».
По словам специалиста, регулярные визиты в солярий для людей 20−35 лет увеличивают вероятность развития меланомы — опасного вида рака кожи — на 75%. Для этого достаточно проводить под лампами всего 12 минут раз в неделю. Самые высокие риски грозят молодым посетителям 16−20 лет. Врач отметил, что в медицине даже появился термин «танорексия» — так называют зависимость молодежи от искусственного загара. Поэтому во многих странах, включая Россию, подросткам до 18 лет запрещено пользоваться соляриями.
Алкоголь тоже может навредить здоровью. Главный врач одной из клиник Санкт-Петербурга Алексей Василевский сообщил, что пиво и другие спиртные напитки повышают риск рака кишечника. Он сослался на данные Всемирной организации здравоохранения, которые подтверждают связь между частым употреблением алкоголя и развитием онкологии. Его слова приводит 360.ru.
Тем временем российские ученые разработали новый материал для борьбы с раком. Это композит из металла и специального полимера. Он становится гелем при температуре 32 градуса по Цельсию, а лекарство внутри него начинает действовать. Чтобы запустить процесс, пациента помещают в аппарат МРТ — магнитное поле охлаждает материал, и препарат попадает прямо в опухоль. Изобретение безопасно для организма и скоро найдет применение в медицине, пишет RT.