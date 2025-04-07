Россиянам напомнили, почему солярии опасны для здоровья

Круглогодичный загар давно стал символом успеха и стиля для многих людей. Эта мода зародилась еще в конце 80-х годов, когда в индустрии красоты появилось направление искусственного загара. Солярии остаются востребованными у людей разных возрастов, особенно у тех, кому от 20 до 30 лет. Однако стремление к бронзовой коже заставляет любителей загара забывать о серьезных рисках для здоровья, связанных с раком кожи. Об этом рассказал онкодерматолог Расул Ахмаев в беседе с «Газета.Ru».