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Слуцкий запросил у Генпрокуратуры проверку блогера Жидковского на предмет ЛГБТ*

Леонид Слуцкий попросил Генпрокуратуру РФ проверить выступление блогера Алексея Жидковского в рамках акции «Тотальный диктант — 2025 “.

Источник: Комсомольская правда

Глава комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий попросил Генпрокуратуру РФ проверить блогера Алексея Жидковского на предмет пропаганды ЛГБТ* после его выступления в рамках акции «Тотальный диктант — 2025‎». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

«Прошу Вас провести проверку по факту выступления Жидковского Алексея Романовича перед несовершеннолетними на предмет наличия признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений‎», — говорится в обращении Слуцкого, направленного генпрокурору Игорю Краснову.

По мнению лидера ЛДПР, взгляды и стиль жизни Жидковского, которые он показывает в личном блоге, могут негативно сказаться на подрастающем поколении и их восприятии традиционных ценностей и норм.

Ранее KP.RU сообщал, что движение «‎Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить на пропаганду ЛГБТ* Анастасию Веденскую, бывшую жену актера Владимира Епифанцева.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.