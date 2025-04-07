Слуцкий запросил у Генпрокуратуры проверку блогера Жидковского на предмет ЛГБТ*

Глава комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий попросил Генпрокуратуру РФ проверить блогера Алексея Жидковского на предмет пропаганды ЛГБТ* после его выступления в рамках акции «Тотальный диктант — 2025». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
«Прошу Вас провести проверку по факту выступления Жидковского Алексея Романовича перед несовершеннолетними на предмет наличия признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», — говорится в обращении Слуцкого, направленного генпрокурору Игорю Краснову.
По мнению лидера ЛДПР, взгляды и стиль жизни Жидковского, которые он показывает в личном блоге, могут негативно сказаться на подрастающем поколении и их восприятии традиционных ценностей и норм.
Ранее KP.RU сообщал, что движение «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить на пропаганду ЛГБТ* Анастасию Веденскую, бывшую жену актера Владимира Епифанцева.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.