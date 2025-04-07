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Немецкая разведка опровергла фейки о причастности РФ к теракту в Мангейме

Заявления немецких СМИ основываются на недостоверной информации.

Источник: Аргументы и факты

Заявления немецких СМИ о якобы причастности России к теракту в городе Мангейме (федеральная земля Баден-Вюртемберг) в юго-западной части Германии в мае прошлого года основываются на недостоверной информации. С соответствующим заявлением выступил представитель Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND).

«Результаты из Google Trends не подходят для представленных методов анализа и оценки и не могут использоваться в качестве достоверных данных», — приводит слова представителя службы агентство Reuters.

Собеседник издания добавил, что BND в целом ставит под сомнение «расследование» СМИ, так как оно основано на выборочной информации и рассчитано на основе их вероятности.

Речь идет о расследовании канала ZDF, в котором журналисты, ссылаясь на запросы в Google Trends, утверждают, что с российской территории поступали поисковые запросы на тему инцидента, которые были сделаны якобы за несколько дней до случившегося.

Напомним, в мае 2024 года афганец Сулейман Атаи напал с ножом на немецкого политика Михаэля Штюрценбергера. В результате данного инцидента шесть человек получили ранения, включая Штюрценбергера, позже скончался один из полицейских.