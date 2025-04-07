Житель Часова Яра рассказал, как ореховое дерево спасло его от ракеты ВСУ

Беженец из Часова Яра в ДНР поделился, что ореховое дерево спасло ему жизнь во время ракетного удара со стороны Вооружённых сил Украины.
Мужчина рассказал, что ракета задела ветви дерева.
«Нас спас орех. Он зацепил, кассеты разбросало. И просто полетело не в нас. Пробила кирпичи и улетела в подвал. А остальное, что разрывалось, нас контузило. Перепонки поразрывало. Ранило соседку и е сына», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Мужчина отметил, что солдаты ВСУ заранее вычисляли, где живут мирные жители, а затем наносили по ним удары.
«Знали, что живут люди, потому что стояли буржуйки в квартирах… Они походили по городу и буквально через 15 минут после их исчезновения по тем домам, где люди жили, по этим всем домам прилетели “грады”», — рассказал он.
Ранее сообщалось, что жительница Часова Яра год прятала сына, чтобы его не отвезли на Украину.