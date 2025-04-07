Россиянам объяснили, чем недосып опасен для здоровья

Сон играет огромную роль в жизни человека. Это не просто передышка, а процесс, который напрямую влияет на здоровье тела и разума, а также на способность ясно мыслать. Врач-терапевт Ольга Корхова поделилась с «Газетой.Ru», что постоянный недосып серьезно бьет по иммунитету. Она пояснила, что из-за нехватки сна организм хуже защищается от инфекций.
По словам специалиста, люди, которые спят меньше семи часов в сутки, болеют простудой втрое чаще тех, кто отдыхает восемь часов и больше. Корхова уточнила, что во сне организм активно производит цитокины — белки, которые помогают бороться с вирусами и воспалениями. Если сна мало, их становится меньше, а риск заболеть растет.
Ужин тоже может испортить сон, особенно если в нем есть продукты с кофеином. Врач-эндокринолог Оксана Михалёва посоветовала убрать из вечернего меню кофе, крепкий чай и шоколад. Она отметила, что шоколад содержит немало кофеина, что мешает спокойно уснуть. Её слова приводит «Царьград».
Невролог Максим Алексеев рассказал, что дневная сонливость может появляться из-за болезней или неправильного образа жизни. Он объяснил, что организм готовится к пробуждению уже в пять утра, вырабатывая нужные гормоны. Если этот момент пропущен, человек чувствует себя вялым днем, даже если спал долго, пишет 360.ru.