Россиянам объяснили, чем недосып опасен для здоровья

По словам специалиста, люди, которые спят меньше семи часов в сутки, болеют простудой втрое чаще тех, кто отдыхает восемь часов и больше. Корхова уточнила, что во сне организм активно производит цитокины — белки, которые помогают бороться с вирусами и воспалениями. Если сна мало, их становится меньше, а риск заболеть растет.