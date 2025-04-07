Глава ВОЗ выразил уверенность в неизбежности новой пандемии

Выступая на открытии 13-й сессии Межправительственного переговорного органа (МППО), занимающегося подготовкой соглашения о предотвращении пандемий, он напомнил о тяжелых последствиях вспышки COVID-19 в мире, подчеркнув, что «следующая пандемия не будет ждать». По словам Гебрейесуса, ее возникновение — «это не теоретический риск, это эпидемиологическая определенность». Глава ВОЗ повторил ранее высказанное им предположение о том, что новая пандемия может разразиться «через 20 лет или более, а может и завтра». «Но это произойдет, и в любом случае мы должны быть готовы», — констатировал он.