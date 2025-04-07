США продлили разрешение организациям платить в России налоги

Власти Соединенных Штатов Америки продлили срок действия разрешения американским физлицам и организациям выплачивать в России налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи. Как следует из данных лицензии минфина США, разрешение будет действительно на срок до 9 июля.
«Граждане США или организации, находящиеся в собственности или под контролем граждан США напрямую или косвенно, имеют право платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификаты или налоговые возмещения… до 12.01 по восточному летнему времени (07.01 мск) 9 июля 2025 года», — цитирует документ РИА новости.
Известно, что данное разрешение относится к платежам с участием Банка России, а также Фонда национального благосостояния и российского министерства финансов.
Ранее глава Минфина США Скотт Бессент объяснил, почему России и Белоруссии нет в списках по импортным пошлинам. По его словам, все дело в том, что Вашингтон просто не ведет торговлю с Москвой и Минском.
А миллиардер и политики Илон Маск высмеял меры безопасности Минфина США, заявив, что компьютер главы Минфина США взломает даже младенец.