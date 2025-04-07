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Трамп: введённые пошлины приведут к выплате внешнего долга США

Ранее Трамп призвал американцев не паниковать из-за пошлин.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что введение дополнительных тарифов приведёт к выплате внешнего долга Соединённых Штатов.

«Долг стал таким большим фактором в этой стране, а с пошлинами и другими вещами мы станем выплачивать долг», — заявил он.

Заявление прозвучало в ходе выступления Трампа в Белом доме.

Напомним, Трамп уже анонсировал доход бюджета на уровне шести-семи триллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Трамп в своей соцсети Truth Social обратился к американцам с призывом сохранять спокойствие в связи с введением новых пошлин. Слова прозвучали на фоне резкого падения фондового рынка Соединённых Штатов.