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Что можно и нельзя делать в день Гавриила 8 апреля, который называют Благовест

Узнали, что можно и нельзя делать 8 апреля, когда отмечают день архангела Гавриила.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 8 апреля вспоминает архангела Гавриила. В народе принято отмечать день Гавриила. Однако существует название Благовест. Оно возникло по причине того, что архангел сказал Пресвятой Богородице о рождении Господа Иисуса Христа.

Что нельзя делать 8 апреля

Не следует выбрасывать со стола крошки. Кроме того, запрещено пересчитывать отложенные деньги. Предки верили, что подобное может грозить серьезными финансовыми проблемами. В названный день старались не обижать домашнюю скотину.

Что можно делать 8 апреля

По традиции, 8 апреля старались ходить в храм, молиться архангелу Гавриилу. Чаще всего у него просили защиты от болезней. Считалось, что в указанную дату архангел спускается на землю и исполняет все желания.

Согласно приметам, по погоде 8 апреля узнавали, какой она окажется 8 октября. Дождь предсказывает большое количество грибов. Заморозки предупреждают, что прохладная погода задержится надолго.