Календарь на 8 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

​Международный день цыган отмечается ежегодно 8 апреля, начиная с 1971 года, когда в Лондоне состоялся первый Всемирный цыганский конгресс. На нем представители этого народа из 30 стран провозгласили себя единой нетерриториальной нацией и утвердили национальные символы: флаг и гимн. Флаг состоит из двух горизонтальных полос — синей (небо) и зеленой (земля) — с красным колесом посередине, символизирующим кочевой образ жизни. Гимн «Джелем, джелем» основан на народной песне, его особенность в том, что исполнять его можно на разные лады и даже с разным текстом.