Календарь на 8 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

8 апреля в мире отмечают День цыган, чествуют нейрохирургов и стараются все сделать по фэншуй. В России праздник у создателей мультфильмов и поклонников этого жанра. В Японии празднуют день рождения Будды, а православная церковь воспоминает одного из самых известных и почитаемых небесных вестников. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 8 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 8 апреля.
* ~День российской анимации~
8 апреля 1912 года считается днем рождения отечественной анимации: в этот день состоялась премьера первого российского мультфильма «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами» Владислава Старевича. С тех пор российская анимация прошла долгий путь, подарив миру таких персонажей, как Чебурашка, Волк и Заяц из «Ну, погоди!» и многих других. Сегодня российские мультфильмы продолжают получать признание на международных фестивалях, а «Машу и Медведя» знают и любят дети во всем мире.
* ~Дeнь coтpудникoв вoeнныx кoмиccapиaтoв ~
Военные комиссариаты России ведут свою историю с 8 апреля 1918 года, когда был подписан соответствующий декрет Совета Народных Комиссаров. С тех пор военкоматы организуют призыв на военную службу, ведут учет военнообязанных и занимаются мобилизационной работой. Сотрудники военных комиссариатов играют важную роль в обеспечении обороноспособности страны, в этот день лучших из них награждают или удостаивают премий.
* ~Международный день цыган~
Международный день цыган отмечается ежегодно 8 апреля, начиная с 1971 года, когда в Лондоне состоялся первый Всемирный цыганский конгресс. На нем представители этого народа из 30 стран провозгласили себя единой нетерриториальной нацией и утвердили национальные символы: флаг и гимн. Флаг состоит из двух горизонтальных полос — синей (небо) и зеленой (земля) — с красным колесом посередине, символизирующим кочевой образ жизни. Гимн «Джелем, джелем» основан на народной песне, его особенность в том, что исполнять его можно на разные лады и даже с разным текстом.
К празднику в онлайн-кинотеатре Okko выходит документальный фильм «Быть цыганом» — о жизни представителей этого народа в России.
В нем стендап-комик Леонид Кулаков отправляется в путешествие по стране, чтобы познакомиться с укладом жизни, традициями и культурой цыганской диаспоры. Он поговорит с ее представителями об их самоидентичности и насущных проблемах, узнает, как живется в таборе, чем зарабатывают цыгане, как проходят их свадьбы и что такое цыганский стиль.
* ~Международный день нейрохирурга~
8 апреля отмечается профессиональный праздник врачей-нейрохирургов, специализирующихся на операциях на головном и спинном мозге. Нейрохирургия требует высочайшего уровня мастерства и точности, ведь малейшая ошибка может стоить пациенту здоровья или жизни. В этот день принято выражать благодарность специалистам, которые ежедневно спасают жизни пациентов с травмами, опухолями, инсультами и нарушением кровообращения.
* ~Международный день фэншуй~
Фэншуй — древнекитайское искусство гармонизации пространства, направленное на улучшение благополучия и здоровья человека. Последователи этой практики стремятся поймать благотворные потоки энергии ци, располагая материальные предметы вокруг себя определенным образом. Принципы фэншуй и сегодня часто применяются в дизайне и архитектуре в азиатских странах, особенно — в Китае. В этой стране к древнему учению относятся серьезно — настолько, что в новых домах могут делать скидки на квартиры, окна которых выходят на «неправильную» сторону.
* ~День рождения пожарной лестницы~
8 апреля 1766 года англичанин Джон Белл запатентовал первую выдвижную пожарную лестницу, что стало значительным шагом в развитии противопожарного оборудования. С тех пор конструкции лестниц совершенствовались, становясь более надежными и функциональными. Современные пожарные лестницы позволяют спасать жизни и эффективно бороться с огнем на высотных зданиях.
Какие события отмечают 8 апреля в других странах.
Хана Мацури — Япония. Праздник, приуроченный ко дню рождения Будды, отмечают в Японии 8 апреля. В этот день в стране проводятся фестивали цветов, а в храмах выставляют маленькие фигурки новорожденного Будды. Верующие омывают их чаем или водой.
День алии (Йом ха-Алия) — Израиль. Алия, или возвращение евреев на историческую родину — важная часть израильской истории и культуры. В этот день проводятся мероприятия, подчеркивающие значимость вклада новых граждан в развитие страны и культурного разнообразия общества.
День доброты к юристам — США. В этот день американцы призывают проявлять уважение и благодарность к представителям юридической профессии. Юристы часто сталкиваются с критикой и стереотипами, однако их работа играет важную роль в обеспечении справедливости и защиты прав граждан.
День экономиста — Таджикистан. В Таджикистане 8 апреля чествуют специалистов в области экономики, отмечая их вклад в развитие национальной финансовой системы.
Церковные праздники 8 апреля.
* ~Собор Архангела Гавриила~
8 апреля православная церковь празднует Собор Архангела Гавриила, вспоминая об одном из самых известных и почитаемых небесных вестников. Именно Архангел Гавриил, согласно Евангелию, принес Деве Марии благую весть о будущем рождении Иисуса Христа. Этому событию посвящен один из важнейших церковных праздников, Благовещение, который отмечают накануне, 7 апреля.
Собор Архангела Гавриила был установлен еще в IV веке, а позднее включен в церковный устав. В иконографии Гавриил часто изображается с лилией — символом чистоты — или с зеркалом из яшмы и пальмовой ветвью. В этот день верующие молятся о добрых вестях, духовной поддержке и укреплении в вере. Считается, что Архангел Гавриил покровительствует тем, кто ищет правды, занимается педагогикой, искусством или дипломатией.
* ~Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Иpинeя Cиpмийcкoгo~
Также 8 апреля вспоминают священномученика Иринея, епископа Сирмийского, одного из первых христианских мучеников IV века. Он был архиереем в городе Сирмий (современная Сремска-Митровица в Сербии) и прославился своей твердостью духа во времена правления императора Диоклетиана — того самого, который начал одни из самых масштабных гонений на христиан. Отказавшись поклониться языческим богам, Ириней подвергся жестоким пыткам и был обезглавлен. Его стойкость и мужество стали примером исповедничества для будущих поколений христиан.
Народные праздники и приметы 8 апреля.
* Гавриил Благовест.
8 апреля по народному календарю отмечался Гавриил Благовест — день, когда весна окончательно вступает в свои права. Архангел Гавриил, которого в этот день почитает церковь, считался среди простых людей не только проповедником божьей воли, но и вестником тепла и пробуждения природы. А еще — покровителем добрых новостей. Считалось, что этот день лучше проводить в спокойствии и тишине, тяжело работать не рекомендовалось.
* Приметы.
Ясная, солнечная погода — к урожайному году.
Если с утра закукарекал петух — будет добрая весть или неожиданные гости.
Капель с крыш — к скорой оттепели и началу полевых работ.
Туман на рассвете — к дождливой весне.
Работать в поле или на огороде нельзя — можно «отпугнуть» урожай.
Если на деревьях появляются первые почки — лето будет жарким.
Какие исторические события произошли 8 апреля.
* 1158 год — князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире, который стал духовным символом Северо-Восточной Руси и памятником белокаменного зодчества.
* 1513 год — испанский мореплаватель Хуан Понсе де Леон объявил Флориду владением Испании, положив начало европейской колонизации региона.
* 1782 год — Екатерина II издала указ о создании народных школ по всей России. Так началась государственная программа по всеобщему бесплатному начальному образованию.
* 1820 год — крестьянин Йоргос Кентротас на греческом острове Милос случайно нашел статую, которая сегодня известна как Венера Милосская.
* 1830 год — Мексика официально запретила американцам переселяться в Техас — шаг, который в перспективе стал одной из причин последующей Техасской революции.
* 1911 год — голландский физик Хейке Камерлинг-Оннес открыл явление сверхпроводимости, охлаждая ртуть до температуры жидкого гелия.
* 1944 год — началась Крымская операция Красной армии, в ходе которой полуостров был освобожден от немецко-румынской оккупации.
* 1966 год — Леонид Брежнев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС — началась эпоха, которую позже назовут «застоем».
* 1971 год — вблизи Лондона прошел первый Всемирный конгресс цыган, на котором были утверждены флаг и гимн ромского народа.
* 1990 год — на канале ABC стартовал культовый сериал «Твин Пикс», изменивший представление о телевидении и о том, каким может быть детектив.
* 1994 год — найдено тело Курта Кобейна, фронтмена Nirvana. Его самоубийство стало трагическим символом конца гранж-эпохи.
* 2010 год — в Киргизии произошел государственный переворот, в результате которого был свергнут президент Курманбек Бакиев. Погибли более 70 человек.
Дни рождения и юбилеи 8 апреля.
* 1605 год — родился Филипп IV, король Испании и Португалии, при котором Испания переживала упадок, но расцвела культура золотого века.
* 1692 год — родился Джузеппе Тартини, итальянский скрипач и композитор, автор мистической «Трели дьявола».
* 1764 год — родился Николай Резанов, русский дипломат, один из основателей Российско-американской компании и инициатор первой кругосветки.
* 1859 год — родился Эдмунд Гуссерль, немецкий философ, основатель феноменологии, оказавшей влияние на целую эпоху гуманитарной мысли.
* 1892 год — родилась Мэри Пикфорд, звезда немого кино, одна из основательниц студии United Artists, обладательница «Оскара».
Кто отмечает дни рождения.
* 69 лет исполняется Никасу Сафронову, российскому художнику.
* 67 лет исполняется Виктору Зинчуку, гитаристу-виртуозу, композитору, популяризатору инструментального рока в России.
* 62 года исполняется Джулиану Леннону, сыну Джона Леннона и музыканту.
* 59 лет исполняется Робин Райт, американской актрисе («Форрест Гамп», «Карточный домик»).
* 39 лет исполняется Игорю Акинфееву, легенде российского футбола и вратарю ЦСКА.
* 28 лет исполняется рэперу FACE, настоящее имя — Иван Дремин, известному своими провокационными композициями.