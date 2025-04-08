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В Пушкинском музее открылась выставка французской графики

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Выставка «Французский рисунок первой половины — середины XIX века из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина» открылась в Галерее искусств стран Европы и Америки XIX—XX вв.еков Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и продлится до 27 июля 2025 года, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Рисунок — особый вид искусства. С одной стороны, он является подсобным инструментом и делается для чего-то, часто, чтобы потом мы полюбовались роскошной живописью. С другой стороны — это очень тонкое искусство для личного созерцания, им можно утешаться, над ним можно бесконечно размышлять», — считает заместитель директора ГМИИ им. А. С. Пушкина по научной работе, искусствовед Илья Доронченков.

Как напомнили в музее, первая половина — середина XIX века стала для Франции периодом изменений, связанных с революциями и формированием империи. Эти события нашли отражение в искусстве. Выставка приурочена к выходу научного каталога коллекции французского рисунка первой половины — середины XIX века в ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Куратор экспозиции и автор каталога Виталий Мишин отметил, что Московская коллекция включает не только работы таких известных художников как Энгр, Делакруа и Домье, но и произведения менее известных мастеров, имена которых будут представлены на выставке. «В экспозицию вошли 164 рисунка из числа 364, включенных в каталог. Они разделяются между 25 тематическими разделами, которые соответствуют составу коллекции и отражают картину мира человека той эпохи, и эта картина столь многообразна, что каждый зритель найдет здесь что-нибудь интересное для себя», — рассказал Мишин.

Коллекция французского рисунка включает более 2 тыс. листов. Ее можно поделить на три периода: XVII—XVIII вв.ека, первая половина и середина XIX века, а также конец XIX — XX веков. В музее обратили внимание, что при подготовке выставки и каталога была проведена тщательная работа по установлению авторства и контекста произведений. Тематические разделы представляют работы, посвященные большому периоду событий от Средневековья до правления Людовика XV, включая эпизоды Великой французской революции и Наполеоновских войн. Кроме того, выставка включает рисунки, отражающие быт и нравы того времени — от изображения развлечений светского общества до демонстрации народной жизни или экзотических обычаев.

«Большую популярность приобрела карикатура. “Французские художники вышли за пределы европейского культурного кругозора и открыли для себя “мир Востока” — ориентализм проявлялся в изображении экзотической природы, исламской архитектуры, бытовых сцен с участием иноземцев. Так, посетители выставки смогут проследить, как менялись обычаи и стиль жизни на протяжении первой половины — середины XIX века, и как графика стала своеобразным комментарием французских художников к событиям этого времени”, — отметили в музее.

Среди представленных работ как законченные композиции, так и этюды с набросками, служившие подготовительным материалом для картин. В завершении выставки представлены каталоги и альбомы, изданные за последний век.