В Пушкинском музее открылась выставка французской графики

«Рисунок — особый вид искусства. С одной стороны, он является подсобным инструментом и делается для чего-то, часто, чтобы потом мы полюбовались роскошной живописью. С другой стороны — это очень тонкое искусство для личного созерцания, им можно утешаться, над ним можно бесконечно размышлять», — считает заместитель директора ГМИИ им. А. С. Пушкина по научной работе, искусствовед Илья Доронченков.
Как напомнили в музее, первая половина — середина XIX века стала для Франции периодом изменений, связанных с революциями и формированием империи. Эти события нашли отражение в искусстве. Выставка приурочена к выходу научного каталога коллекции французского рисунка первой половины — середины XIX века в ГМИИ им. А. С. Пушкина.
Куратор экспозиции и автор каталога Виталий Мишин отметил, что Московская коллекция включает не только работы таких известных художников как Энгр, Делакруа и Домье, но и произведения менее известных мастеров, имена которых будут представлены на выставке. «В экспозицию вошли 164 рисунка из числа 364, включенных в каталог. Они разделяются между 25 тематическими разделами, которые соответствуют составу коллекции и отражают картину мира человека той эпохи, и эта картина столь многообразна, что каждый зритель найдет здесь что-нибудь интересное для себя», — рассказал Мишин.
Коллекция французского рисунка включает более 2 тыс. листов. Ее можно поделить на три периода:
«Большую популярность приобрела карикатура. “Французские художники вышли за пределы европейского культурного кругозора и открыли для себя “мир Востока” — ориентализм проявлялся в изображении экзотической природы, исламской архитектуры, бытовых сцен с участием иноземцев. Так, посетители выставки смогут проследить, как менялись обычаи и стиль жизни на протяжении первой половины — середины XIX века, и как графика стала своеобразным комментарием французских художников к событиям этого времени”, — отметили в музее.
Среди представленных работ как законченные композиции, так и этюды с набросками, служившие подготовительным материалом для картин. В завершении выставки представлены каталоги и альбомы, изданные за последний век.