В Пушкинском музее открылась выставка французской графики

Коллекция французского рисунка включает более 2 тыс. листов. Ее можно поделить на три периода: XVII—XVIII вв. ека, первая половина и середина XIX века, а также конец XIX — XX веков. В музее обратили внимание, что при подготовке выставки и каталога была проведена тщательная работа по установлению авторства и контекста произведений. Тематические разделы представляют работы, посвященные большому периоду событий от Средневековья до правления Людовика XV, включая эпизоды Великой французской революции и Наполеоновских войн. Кроме того, выставка включает рисунки, отражающие быт и нравы того времени — от изображения развлечений светского общества до демонстрации народной жизни или экзотических обычаев.